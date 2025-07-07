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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سامح حسين يوجه رساله لابنته في عيد ميلادها

سامح حسين
سامح حسين
يمنى عبد الظاهر

احتفل الفنان سامح حسين بعيد ميلاد ابنته مريومة، ووجّه لها رسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

ونشر سامح حسين صورة تجمعه بـ ابنته وعلق قائلا: “كل سنة وأنتي طيوبة وبخير وسعادة يا أجمل وأشطر مريومة في الدنيا... وعقبال سنة يا رب يا حبيبة القلب”.

يُذكر أن أحدث أعمال سامح السينمائية هو فيلم “استنساخ”، الذي يجسد فيه شخصية “يونس العربي”، والذي يجد نفسه في مواجهة تحديات غير متوقعة مع تطور الذكاء الاصطناعي وتوغله في مفاصل الحياة اليومية.

شارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم: هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.

الفنان سامح حسين رسالة مؤثرة بعيد ميلاد ابنته هاجر الشرنوبي هبة مجدي استنساخ

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