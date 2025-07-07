سامح حسين يوجه رساله لابنته في عيد ميلادها

احتفل الفنان سامح حسين بعيد ميلاد ابنته مريومة، ووجّه لها رسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

ونشر سامح حسين صورة تجمعه بـ ابنته وعلق قائلا: “كل سنة وأنتي طيوبة وبخير وسعادة يا أجمل وأشطر مريومة في الدنيا... وعقبال سنة يا رب يا حبيبة القلب”.

يُذكر أن أحدث أعمال سامح السينمائية هو فيلم “استنساخ”، الذي يجسد فيه شخصية “يونس العربي”، والذي يجد نفسه في مواجهة تحديات غير متوقعة مع تطور الذكاء الاصطناعي وتوغله في مفاصل الحياة اليومية.

شارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم: هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.