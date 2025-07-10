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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سليم الترك ينعي المخرج سامح عبد العزيز

المخرج سامح عبد العزيز
المخرج سامح عبد العزيز
أوركيد سامي

نعى الفنان الشاب سليم الترك المخرج سامح عبد العزيز ، بعد رحيله  صباح اليوم منذ قليل   ، بعد مسيرة فنية حافلة.

كتب سليم الترك، علي صفحته  الرسمية علي انتسجرام"  صاحبي ، أن الله و ان إله راجعون ربنا يرحمك يا استاذ سامح ، يا طيب ، في الجنة".

يذكر أن أعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية ، الدكتور أشرف زكي ، صباح اليوم الخميس ، وفاة المخرج سامح عبد العزيز ، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية


نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انتسجرام " خبر وفاة المخرج المصري قائلا" البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في  ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد


جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز اخر اعماله فيلم   فيلم الدشاش،  بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

https://youtube.com/shorts/fGuH576GP4k?si=F_c0FshCH_cS_Htk
 


 

جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز اخر اعماله فيلم   فيلم الدشاش،  بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

سامح عبد العزيز اخبار الفن نجوم الفن سليم الترك

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