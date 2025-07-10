«هنيدي» ناعيًا سامح عبد العزيز : ربنا يرحمك يا صديقي ويصبرنا على فراقك

نعى الفنان محمد هنيدي المخرج الراحل سامح عبد العزيز ، الذى توفى صباح اليوم الخميس إثر وعكة صحية.



وكتب “هنيدي” عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "لا إله إلا الله.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. المخرج الكبير وصديقي سامح عبد العزيز في ذمة الله.. ربنا يرحمك يا صديقي ويصبرنا على فراقك يا رب".



وكان قد أعلن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انستجرام " خبر وفاة المخرج المصري قائلا" البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز آخر اعماله فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.