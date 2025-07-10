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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صديق العمر.. خالد الصاوي يعزي أسرة سامح عبد العزيز

خالد الصاوي
خالد الصاوي
سارة عبد الله

نعى الفنان خالد الصاوي، المخرج الراحل سامح عبد العزيز، بعد وفاته إثر أزمة صحية صباح اليوم.

وكتب خالد الصاوي عبر فيسبوك: ""بقلوب يعتصرها الألم أنعى صديق عمره ورفيق دربي وزميل دراسة بمعهد السنيما وشريك نجاحات المخرج الكبير العزيز الغالى سامح عبد العزيز لا يوجد من الكلام ما قد يوصف سنوات العمر والنجاحات والعشرة الطيبة والأيام التى تشاركاها سامح عبد العزيز كان روحا مرحة وشغوفا دائما بعمله وفنه نعزى أنفسنا أولا ونعزى أسرته ومحبيه وجمهوره ونسأل الله العلى القدير أن يجعل لحظات مرضه الأخيرة فى ميزان حسناته وأن بغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة".

جنازة المخرج سامح عبد العزيز

وكتب الدكتور أشرف زكي عبر “إنستجرام”: "البقاء لله المخرج الكبير سامح عبد العزيز، والجنازة عصرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد".

يذكر أن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أعلن وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز فيلم “الدشاش”،  بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

وتوفي المخرج سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 48 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت  إلى نقله للمستشفى منذ أكثر من 10 أيام.

خالد الصاوي سامح عبد العزيز جنازة المخرج سامح عبد العزيز

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