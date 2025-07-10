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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اللهم ارحمه وأغفر له.. أحمد السقا ينعي سامح عبد العزيز

أحمد السقا
أحمد السقا
سارة عبد الله

نعى الفنان أحمد السقا، المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم إثر أزمة صحية.

وكتب أحمد السقا عبر فيسبوك: "البقاء والدوام لله وحده، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك نسألكم الفاتحة والدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، موعد ومكان جنازة المخرج الراحل سامح عبد العزيز.

جنازة المخرج سامح عبد العزيز

وكتب الدكتور أشرف زكي عبر “إنستجرام”: "البقاء لله المخرج الكبير سامح عبد العزيز، والجنازة عصرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد".

يذكر أن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أعلن وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز فيلم “الدشاش”،  بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

وتوفي المخرج سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 48 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت  إلى نقله للمستشفى منذ أكثر من 10 أيام.

أحمد السقا سامح عبد العزيز جنازة المخرج سامح عبد العزيز

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