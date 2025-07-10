يسرا تنعي سامح عبد العزيز وتعتذر عن حضور جنازته لهذا السبب

نعت الفنانة يسرا، المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم إثر أزمة صحية.

وكتبت يسرا عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبر مفزع وحزين فقدنا اليوم المخرج والصديق سامح عبد العزيز".

وتابعت: "ربنا يصبر كل حبايبك على فراقك ويرزقك الجنة ونعيمها، بعتذر للأسرة الكريمة عن عدم حضور الجنازة لوجودى خارج مصر".

وأعلن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، موعد ومكان جنازة المخرج الراحل سامح عبد العزيز.

جنازة المخرج سامح عبد العزيز

وكتب الدكتور أشرف زكي عبر “إنستجرام”: "البقاء لله المخرج الكبير سامح عبد العزيز، والجنازة عصرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد".

يذكر أن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أعلن وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز فيلم “الدشاش”، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

وتوفي المخرج سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 48 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى نقله للمستشفى منذ أكثر من 10 أيام.