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كنت واحشني وهتوحشني أكتر ياصاحبي.. شيكو ينعى المخرج الراحل سامح عبد العزيز
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كنت واحشني وهتوحشني أكتر ياصاحبي.. شيكو ينعى المخرج الراحل سامح عبد العزيز

شيكو
شيكو
سارة عبد الله

نعى الفنان شيكو، المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي توفي صباح اليوم إثر أزمة صحية.

وكتب شيكو عبر انستجرام: “الله يرحمك ويغفر لك ويسامحك يا سامح.. كنت واحشني أوي، ودلوقتي هتوحشني أكثر يا صاحبي، المخرج سامح عبد العزيز في ذمة الله الفاتحة”.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، موعد ومكان جنازة المخرج الراحل سامح عبد العزيز.

جنازة المخرج سامح عبد العزيز

وكتب الدكتور أشرف زكي عبر “إنستجرام”: "البقاء لله المخرج الكبير سامح عبد العزيز، والجنازة عصرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد".

يذكر أن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أعلن وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز فيلم “الدشاش”،  بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

وتوفي المخرج سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 48 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت  إلى نقله للمستشفى منذ أكثر من 10 أيام.

تداول البعض أن المخرج سامح عبد العزيز أصيب بتلوث في الدم نتج عليه دخوله في غيبوبة تامة، وساءت حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

سامح عبد العزيز شيكو جنازة المخرج سامح عبد العزيز

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