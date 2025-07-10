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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قلبي وجعني أوي.. إدوارد ينعي سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة

ادوارد
ادوارد
سارة عبد الله

نعى الفنان إدوارد، المخرج الراحل سامح عبد العزيز بعد وفاته إثر أزمة صحية، صباح اليوم الخميس.

وكتب إدوارد عبر حسابه على انستجرام: “الله يرحمك يا سامح.. مش قادر أصدق إنك مش موجود.. قلبي وجعني أوي، عرفت من أختك إنك تعبان وحاولت أكلمك كذا مرة.. يارب دخله جنتك على قد طيبة قلبه”.

يذكر أن أعلن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انتسجرام " خبر وفاة المخرج المصري قائلا" البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في  ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز اخر اعماله فيلم   فيلم الدشاش،  بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

إدوارد سامح عبد العزيز وفاة المخرج سامح عبد العزيز

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