بعد كامل العدد في رمضان 2025.. جاسيكا حسام الدين في مسلسل underage

تعيش الفنانة الشابة جاسيكا حسام الدين حالة كبيرة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة وأصبحت من الممثلات الشابات المطلوبات بقوة للمشاركة في الأعمال الفنية سواء السينمائية أو التلفزيونية ، خاصة بعد تألقها في مسلسل كامل العدد.

وتشارك الفنانة جاسيكا حسام الدين في مسلسل بعنوان underage كما تشارك في فيلم إذما.

يذكر أن فيلم إذما بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب ،جيسيكا حسام الدين، وعدد كبير من الفنانين، الفيلم من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق، في أول تجربة له خلف الكاميرا، ويستند إلى روايته الصادرة عام 2020، والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديوسرز لهاني أسامة.



