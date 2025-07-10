مع السلامة يا صاحبي.. صبري فواز ينعى المخرج سامح عبد العزيز

نعى الفنان صبري فواز المخرج سامح عبد العزيز بعد رحيله صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.

كتب صبري فواز، علي صفحته الرسمية علي فيس بوك"مع السلامة يا سامح ، مع السلامة يا صاحبي ، الدنيا بقت مش حمل ناس حلوة.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية ، الدكتور أشرف زكي ، صباح اليوم الخميس ، وفاة المخرج سامح عبد العزيز الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انستجرام "خبر وفاة المخرج المصري: " البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز اخر اعماله فيلم فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

https://youtube.com/shorts/fGuH576GP4k?si=F_c0FshCH_cS_Htk