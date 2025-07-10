مراد مكرم ينعى المخرج سامح عبد العزيز

نعى الفنان مراد مكرم المخرج سامح عبد العزيز، بعد رحيله منذ قليل، بعد مسيرة فنية حافلة.

وكتب مراد مكرم على صفحته الرسمية على "فيس بوك": “المخرج الكبير الأستاذ سامح عبد العزيز في ذمة الله، خبر مفجع وحزين علينا وعلى كل أحبابه، رحمة الله عليه ونسأل الله أن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، هفضل مدين له دائما إنه أول مخرج إداني دور بطولة في فيلم في ٢٠٠٨.. الله يرحمك ويحسن إليك يا حبيبي”.

أعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية، الدكتور أشرف زكي، صباح اليوم الخميس، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

نشر الفنان أشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه “إنستجرام” خبر وفاة المخرج المصري قائلا: “البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد”.

جدير بالذكر أن المخرج سامح عبد العزيز آخر أعماله فيلم “الدشاش”، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

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