عمرو عبد العزيز ينعي المخرج سامح عبد العزيز

نعى الفنان عمرو عبد العزيز المخرج سامح عبد العزيز ، بعد رحيله صباح اليوم منذ قليل ، بعد مسيرة فنية حافلة.

كتب عمرو عبد العزيز ، علي صفحته الرسمية علي فيس بوك"

.https://youtube.com/shorts/fGuH576GP4k?si=F_c0FshCH_cS_Htk



"ايه يا سامح الخضه الوحشه دى، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوه إلا بالله ..صديقى الغالي المخرج سامح عبد العزيز في ذمه الله، أسالكم الدعاء له بالرحمه وقراءه الفاتحه على روحه الطاهره" .



يذكر أن أعلن نقيب المهن التمثيلية ، الدكتور أشرف زكي ، صباح اليوم الخميس ، وفاة المخرج سامح عبد العزيز ، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية



نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انتسجرام " خبر وفاة المخرج المصري قائلا" البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد



جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز اخر اعماله فيلم فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.