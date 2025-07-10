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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منة تيسير تنعى المخرج سامح عبد العزيز

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
أوركيد سامي

نعت  الفنانة منة تيسير  المخرج سامح عبد العزيز ، بعد رحيله  صباح اليوم منذ قليل   ، بعد مسيرة فنية حافلة.

كتبت منة تيسير ، علي صفحتها  الرسمية علي فيس بوك"لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الاستاذ سامح عبد العزيز، بنى آدم الطيب المخرج العظيم في ذمه الله ادعوا له بالرحمه والمغفرة". 


يذكر أن اعلن نقيب المهن التمثيلية ، الدكتور أشرف زكي ، صباح اليوم الخميس ، وفاة المخرج سامح عبد العزيز ، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.


نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انتسجرام " خبر وفاة المخرج المصري قائلا" البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في  ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد


جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز اخر اعماله فيلم   فيلم الدشاش،  بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

https://youtube.com/shorts/fGuH576GP4k?si=F_c0FshCH_cS_Htk
 


يذكر أن اعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية ، الدكتور أشرف زكي ، صباح اليوم الخميس ، وفاة المخرج سامح عبد العزيز ، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية


نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انتسجرام " خبر وفاة المخرج المصري قائلا" البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في  ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد


جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز اخر اعماله فيلم   فيلم الدشاش،  بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

https://youtube.com/shorts/fGuH576GP4k?si=F_c0FshCH_cS_Htk

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