وفاه سامح عبدالعزيز.. هالة سرحان كلمة السر في البدايات وهذه أهم أعماله

رحل المخرج الكبير سامح عبد العزيز، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عالمنا بعد مسيرة فنية طويلة، قدم فيها عددًا كبيراً من الأعمال الناجحة والهامة.

ولد المخرج سامح عبد العزيز في مدينة القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما في عام 1996، بدأ العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري ومنه الي قناة دريم، حيث أخرج عدد من البرامج ومنها ، جانا الهوا والهوا هوانا خلال فترة رئاسة اﻹعلامية هالة سرحان للقناة ثم انتقل معها للعمل في شبكة تليفزيون روتانا.

أخرج بعد ذلك سامح عبد العزيز العديد من الأغاني المصورة في تلك الفترة، وهو ما أهله للإخراج السينمائي، حيث كان أول فيلم من إخراجه هو درس خصوصي في عام 2005 مع محمد عطية، وتلاه بعد ذلك بالعديد من الأفلام والمسلسلات ، والتي نستعرض اهمها في السطور التالية .

الفرح وكباريه:

يعد فيلما الفرح وكباريه من أهم الاعمال التي قدمها سامح عبد العزيز في مسيرته الفنية وقد حصد عليهما العدد من الجوائز، كما حصدوا العملين اشادات الجمهور والنقاد، والعملين تدوران احداثهما في ليلة واحدة ويعتمدان علي البطولة الجماعية.

أبو شنب وتيتة رهيبة وحملة فريزر:

قدم سامح عبد العزيز عدد من الاعمال الكوميديا الهامة في السينما المصرية كان ابرزها فيلم ابو شنب مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وفيلم تيته رهيبة مع الفنان محمد هنيدي وسميحة أيوب، بالاضافة الي فيلم حملة فريزر مع كل من هشام ماجد وشيكو، والافلام الثلاثه حققت ايرادات مرتفعة في شباك التذاكر وكان أخر اعماله هو فيلم الدشاش ، والذي عرض في السينمات خلال الشهور الماضية ، وقام ببطولته محمد سعد

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رمضان كريم وخيانة عهد وبين السرايات :

قدم سامح عبد العزيز عدد من الاعمال النليفزيونية الهامة خلال مشواره الفني ، وابرزها مسلسل رمضان كريم بطولة سيد رجب وروبي وعدد كبير من الفنانين ويعد العمل من أنجح الاعمال التليفزيونية في العصر الحديث، واكثرهم نجاحا، كما قدمن عدد من اخر من الاعمال ومنها بين السرايات، حرب اهليه، خيانة عهد، رمضان مبروك أبو العلمين حموده، أرض النفاق من بطولة محمد هنيدي ، كما تعاون مع ريهام حجاج في عدد من الاعمال ومنها يوتيرن وجميلة.

المخرج سامح عبد العزيز تزوج مرتين ، الاولي من احدي المذيعات وانجب منها، اما الزيجة الثانية فكانت من الفنانة روبي، وانجب منها ابنتها الوحيدة طيبة، لينفصلا الثنائي بعد ذلك.