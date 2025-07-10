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في ذكرى وفاة والدها.. ابنة سامي العدل تنعى سامح عبدالعزيز: «هفضل فاكراكم وأدعيلكم»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى وفاة والدها.. ابنة سامي العدل تنعى سامح عبدالعزيز: «هفضل فاكراكم وأدعيلكم»

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
سارة عبد الله

نعت رشا سامي العدل، ابنة الفنان سامي العدل، المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم إثر أزمة صحية.

وكتبت رشا العدل عبر فيسبوك: "وجعت قلبي وقهرتني علي الصبح أكتر ما هو موجوع في ذكرى وفاة بابا مشيت ورحلت عننا، أنا عمرى ما طلعت الكلام ده ولا قلته أو وريته لحد بس حقك عليا دلوقتي أقول وربنا يشهد علي كلامي انك من أجدع الأصدقاء ومن أوفاهم".

وتابعت: “لما بابا تعب سامح كان رغم شغله وانشغاله في موسم رمضان متابع معايا لحظة بلحظة تليفونات طبعا ورسايل ماسنجر وهو مشغول وطبعا زيارات رغم ان ماكانش بيتسمح بزيارات قوي يعني بس ده مامنعش انه يجرب وييجي وماسابنيش طول فترة تعب بابا وبعدها كان بيحرص انه يتطمن عليا من حين لآخر ويسأل لو محتاجة حاجة او ناقصني شيء”.

وأضافت: "لما فتحت مشروع صغير علي قدى وقررت أعمل أكل وأبيعه كان أول واحد عايز ومصمم يشاركنى ونفتح مطعم في القاهرة وكل شوية يكلمني هاه ياللا بقي وانا اقول له لسة شوية علي الخطوة دي يا موحا وانا نفسيا مش قادرة انزل القاهرة دلوقتي يسكت اسبوع كدة او اتنين ويرجع يكلمني يا بنتي فكري بقي تعبتيني اقوله ما احنا لسة متكلمين يقول لي ولسة برضه بتعندي ويقعد يحاول يقنعني طيب يا رشا انتي بالمجهود وانا رأس المال اقول له مش ده اللي معطلني يسيبني شوية ويكلمني تاني يحاول يشجعني علي الخطوة وهكذا".

واستكملت: “صاحبي صديقي واخويا الجدع ماكانش حد عارف ان سامح اصلا صديقي من زمان بعيدا عن بابا و العيلة و الوسط الفني ومن قبلهم وله مكانة خاصة في قلبي لان بابا كان بيحبه قوي وهو كمان كان بيعشقه، أديك روحت له يا موحة وسيبتونى هنا لوحدى بس انا مش هاسيبكم وهافضل فاكراكم وادعيلكم ووعد مش هانساك ولا هاقطع دعواتي ليك يا غالي مع السلامة يا صديقي الجدع الطيب الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابق عذاب وداعا سامح عبد العزيز”.

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