ربنا يصبر أهله.. تامر حسني ينعى المخرج الراحل سامح عبد العزيز

نعى الفنان تامر حسني، المحرج الراحل سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم إثر أزمة صحية.

وكتب تامر حسني عبر ستوري انستجرام: “الله يرحمه ويحسن اليه نسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة وربنا يصبر أهله”.

تامر حسني على انستجرام

يذكر أن أعلن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انستجرام " خبر وفاة المخرج المصري قائلا" البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز آخر اعماله فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.