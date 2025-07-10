الساحل الشرير وجسم إنسان .. أعمال لم يمهل القدر سامح عبد العزيز إخراجها

رحل عن عالمنا المخرج سامح عبد العزيز، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، استدعت نقله إلي إحدي المستشفيات.

وكان سامح عبد العزيز يستعد خلال الفترة الماضية لتصوير عدد من الأعمال الجديدة ، بعدما كان قد قدم خلال الشهور الماضية، آخر أفلامه السينمائية وهو فيلم الدشاش مع الفنان محمد سعد، والذي حقق ايرادات عالية في السينمات المصرية.

ومن الأعمال التي لم يمهل القدر سامح عبد العزيز تقديمها فيلم الساحل الشرير، والذي من المقرر أن يلعب بطولته عدد من الفنانين أبرزهم علي ربيع وأوس أوس، وكان قد بدأ في وضع اللمسات النهائية علي العمل لبدء تصويره.

وثاني الأعمال التي كان يستعد سامح عبد العزيز تقديمه هو فيلم “جسم إنسان”، والذي كان يواصل ترشيح ابطاله قبل وفاته، وكان سيتعاون فيه مع المؤلف أحمد عبد الله ، والذي سبق وأن قدم معه عددا من الافلام الهامه مثل كباريه والفرح وليلة العيد.

المخرج سامح عبد العزيز ولد في مدينة القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما في عام 1996، بدأ العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري ومنه إلي قناة دريم، حيث أخرج عدد من البرامج ومنها ، جانا الهوا والهوا هوانا خلال فترة رئاسة اﻹعلامية هالة سرحان للقناة ثم انتقل معها للعمل في شبكة تليفزيون روتانا.

أخرج بعد ذلك سامح عبد العزيز العديد من الأغاني المصورة في تلك الفترة، وهو ما أهله للإخراج السينمائي، حيث كان أول فيلم من إخراجه هو درس خصوصي في عام 2005 مع محمد عطية، لينطلق بعدها في السينما والتليفزيون.