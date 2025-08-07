قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
204761 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 من السبت القادم
استشهاد سوري وجرح آخرين في غارات لجيش الاحتلال علي جنوب لبنان
وسائل إعلام فلسطينية: 13 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر الخميس وحتي الآن
في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"
شاهد| مصر تنجز مشروعًا ضخمًا لتأمين الغاز في صيف 2025.. وهذه جهود الدولة لاستقدام سفن «إعادة التغييز»
فريق طبي بمستشفى أسوان الجامعى ينجح في استخراج سيخ حديدي من جسد عامل..شاهد
قبل انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية.. ننشر مصروفات كل كلية بالأرقام
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية العاشرة من مصر إلى قطاع غزة
كينيدي يشعل الجدل .. الولايات المتحدة توقف تمويل تطوير لقاحات كورونا
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس.. كم وصل عيار 21؟
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً.. وهذه أسعار التذاكر
هل يلزم الزوج تنفيذ شرط الطلاق بعد الإنجاب؟.. د. عطية لاشين يوضح الحكم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شهادتي مجروحة.. محمد العدل يشيد بصناع مسلسل «٢٢٠ يوم»

محمد العدل
محمد العدل
سارة عبد الله

علق المخرج محمد العدل على أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل 220 يوم، والذي يُعرض حاليًا عبر منصة شاهد.

وكتب العدل عبر “فيسبوك”: “برغم إن شهادتي قد تكون مجروحة، إلا إنه معروف عني إني لا أجامل. كل من في هذه الحلقة تفوق على نفسه كتابةً كسيناريو، وخصوصًا الحوار الرائع”.

وتابع: “زوايا التصوير وأحجام اللقطات كانت معبرة عن كل لحظة وكل همسة في أداء الشخصيات”.

وأضاف: “أما الأداء التمثيلي فحدّث ولا حرج.. صبا مبارك وكريم فهمي، ما هذا الأداء وهذا التألق؟ لم أستطع أن أمنع دموعي تأثرًا وتعاطفًا معكم. ثم على الطيب وميرا دياب، ما هذا الإحساس؟”.

واستكمل: “عازف الجيتار النشاز ممثل رائع وللأسف لا أعرف اسمه”.

واختتم: “تحياتي لكل فريق العمل تصويرًا ومونتاجًا وإنتاجًا، وبصراحة اتضايقت لما الحلقة خلصت”.

مسلسل ٢٢٠ يوم 

يتكون مسلسل ٢٢٠ يوم من 15 حلقة فقط، ويشارك في العمل عدد من النجوم من بينهم حنان سليمان التي تقدم دور والدة كريم فهمي، وعايدة رياض في دور خالته، إلى جانب علي الطيب، لينا صوفيا، يوسف رفعت، وغيرهم من الوجوه الشابة. 

المسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار نادين نادر، وإخراج كريم العدل، وإنتاج شركة “صباح إخوان”، التي تواصل تقديم أعمال درامية ناجحة في السوق العربية.

