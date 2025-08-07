شهادتي مجروحة.. محمد العدل يشيد بصناع مسلسل «٢٢٠ يوم»

علق المخرج محمد العدل على أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل 220 يوم، والذي يُعرض حاليًا عبر منصة شاهد.

وكتب العدل عبر “فيسبوك”: “برغم إن شهادتي قد تكون مجروحة، إلا إنه معروف عني إني لا أجامل. كل من في هذه الحلقة تفوق على نفسه كتابةً كسيناريو، وخصوصًا الحوار الرائع”.

وتابع: “زوايا التصوير وأحجام اللقطات كانت معبرة عن كل لحظة وكل همسة في أداء الشخصيات”.

وأضاف: “أما الأداء التمثيلي فحدّث ولا حرج.. صبا مبارك وكريم فهمي، ما هذا الأداء وهذا التألق؟ لم أستطع أن أمنع دموعي تأثرًا وتعاطفًا معكم. ثم على الطيب وميرا دياب، ما هذا الإحساس؟”.

واستكمل: “عازف الجيتار النشاز ممثل رائع وللأسف لا أعرف اسمه”.

واختتم: “تحياتي لكل فريق العمل تصويرًا ومونتاجًا وإنتاجًا، وبصراحة اتضايقت لما الحلقة خلصت”.

مسلسل ٢٢٠ يوم

يتكون مسلسل ٢٢٠ يوم من 15 حلقة فقط، ويشارك في العمل عدد من النجوم من بينهم حنان سليمان التي تقدم دور والدة كريم فهمي، وعايدة رياض في دور خالته، إلى جانب علي الطيب، لينا صوفيا، يوسف رفعت، وغيرهم من الوجوه الشابة.

المسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار نادين نادر، وإخراج كريم العدل، وإنتاج شركة “صباح إخوان”، التي تواصل تقديم أعمال درامية ناجحة في السوق العربية.