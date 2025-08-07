بفستان أحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصورة جديدة لها، حيث لفتت الأنظار بأناقتها وجاذبيتها.



وظهرت كارولين في الصورة بفستان احمر أنيق، تميز بتصميمه الراقي الذي أبرز جمالها.

كما اعتمدت الفنانة على تسريحة شعر بسيطة حيث تركته منسدلًا على كتفيها، مما أضفى على إطلالتها لمسة طبيعية وجذابة.



وقد لاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من قبل متابعي كارولين، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها،

على الجانب الآخر كانت قد استعادت الفنانة كارولين عزمي ، ذكريات أول قصة حب في حياتها التي وصفتها بالمؤلمة، وذلك بعد أن قرر حبيبها تركها فجأة دون أي سبب، ليتسبب هذا الفراق في مرورها بأزمة نفسية رهيبة.

وروت كارولين عزمي هذه الواقعة أثناء استضافتها في برنامج "MIRROR"، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج قائلة: "عشت قصة حب كبيرة مع أحد الأشخاص، ولكن لم يحدث توافق بيننا رغم أن علاقتنا استمرت لسنوات، وحينما قرر إنهاء العلاقة شعرت بكسرة قلبي، وأتذكر أنني سألت ربنا: "ليه يا رب حطيت حبه في قلبي؟".

وأضافت: تولد بداخلي شعور بعدم الرضا وكنت أكره نفسي ولا أريد أن أقابل أحد، وكنت بنام لمدة ٢١ ساعة كل يوم للهروب من الواقع، كما أن وزني زاد بشكل ملحوظ، وعلاقتي بأهلي توترت إلى حد كبير، حيث كنت تائهة بشكل لم أتخيل نفسي فيه.

وفجرت كارولين مفاجأة بإعلانها عن رغبة هذا الشخص في العودة إليها بعد فترة من انتهاء علاقتهما، متابعة: نزلت قابلته ولكني فوجئت بأنه لم يعد الشخص الذي أحببته، حيث سرد أسبابا واهية دعته إلى إنهاء علاقتنا، ولكنها لم تقتنع ولم تشغل ذهنها بالتفكير فيما قاله، لأنها شعرت بعد مغادرتها للمكان بأن حبه في قلبها قد انتهى تماما دون رجعة".