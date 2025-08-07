مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مبهجة

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام أحدث صور لها من عطلتها الصيفية، حيث ظهرت بإطلالة صيفية جريئة ولافتة بجوار حمام السباحة في في جزيرة ساحرة "

وتألقت مي بفستان قصير ملون مليء بالرسومات والطبعات الشبابية، تميز بتداخل الألوان الزاهية كالأزرق والأصفر والبرتقالي، ونسقت معه سليبر أبيض عصري ذو تصميم مفتوح.

وفي سياق آخر كانت آخر اعمال مي عمر مسلسل “اش اش”، والذي عرض في رمضان الماضي 2025، وشاركها بطولته: ماجد المصري، انتصار، دينا، شيماء سيف، عصام السقا، هالة صدقي، طارق النهري، وعدد اخر من نجوم الفن، ومن اخراج محمد سامي.