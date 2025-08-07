هتدخل العمليات بكرة.. لميس الحديدي تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، وذلك من خلال منشور مؤثر نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أشادت فيه بموهبة أنغام وإنسانيتها، كما طلبت من الجمهور الدعاء لها قبل خضوعها لعملية جراحية دقيقة يوم غد.

وقالت الحديدي في منشور لها عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: "أنغام مش مجرد مطربة عظيمة ذات موهبة فريدة، نفخر بها في مصر وفي كل العالم العربي، هي إنسانة مجتهدة، دؤوبة، حياتها لم تكن سهلة، ونجاحها لم يكن صدفة، بل نتيجة سنوات من العمل الشاق، حتى في عز المرض".

وأضافت: "أنغام سيدة مسئولة، ترعى كل من حولها، وتحاول أن تكون مصدر حب واستقرار لأسرتها، تسأل عن أصدقائها في أزماتهم، ولا تتعامل كنجمة، بل كإنسانة حقيقية".

وأوضحت الحديدي أن كثيرين يرون فقط "الوجه الجميل، والصوت الحلو، والفستان الراقي"، لكن لا يعرفون أن خلف هذا هناك معاناة وصراع مع الألم والمرض، قائلة: "تغني وهي موجوعة، وتغني وفي يدها كانيولا، وده حصل بالفعل في حفلتها الأخيرة بالمتحف الكبير، رغم أنها كانت متألمة جدًا، لكنها احترمت جمهورها وتعاقداتها، وغنت بكل روعة كعادتها، ثم في اليوم التالي سافرت إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات".

واختتمت : “بكرة أنغام هتجري جراحة هامة، دي مش أول أزمة صحية، يمكن تكون أصعبها، لكني متأكدة إنها هتعدي بدعاء الناس اللي بيحبوها. حبيبتي أنغام إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لنا في أبهى صورة، لأننا نحبك وبندعيلك”.