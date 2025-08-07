قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتدخل العمليات بكرة.. لميس الحديدي تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام
النيابة تطلب من البنك المركزي تقريرا مفصلا عن حسابات سوزي الأردنية
نتنياهو يتعهد بتهجير آلاف الفلسطينيين من غزة لإرضاء بن غفير والحفاظ على تماسك حكومته
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بأسوان
مفاجأة.. أرصدة البلوجر قمر الوكالة في البنوك "صفر"
من هو بيتر شراير المشارك في صناعة أودي تي تي؟.. تفاصيل
النيابة تتحرى من البنك المركزي عن حسابات وأرصدة شاكر محظور
إخلاء سبيل البلوجر قمر الوكالة بكفالة 50 ألف جنيه
أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية
إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو بكفالة 10 آلاف جنيه
الإعفاء فقط لمن يصنع داخل أمريكا .. ترامب يفرض 100% رسومًا على رقائق التكنولوجيا
حبس وغرامة.. عقوبة استعمال علامة غير مسجلة وفقا لقانون الملكية الفكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هتدخل العمليات بكرة.. لميس الحديدي تكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

لميس الحديدي
لميس الحديدي
يمنى عبد الظاهر

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، وذلك من خلال منشور مؤثر نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أشادت فيه بموهبة أنغام وإنسانيتها، كما طلبت من الجمهور الدعاء لها قبل خضوعها لعملية جراحية دقيقة يوم غد.

وقالت الحديدي في منشور لها عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: "أنغام مش مجرد مطربة عظيمة ذات موهبة فريدة، نفخر بها في مصر وفي كل العالم العربي، هي إنسانة مجتهدة، دؤوبة، حياتها لم تكن سهلة، ونجاحها لم يكن صدفة، بل نتيجة سنوات من العمل الشاق، حتى في عز المرض".

وأضافت: "أنغام سيدة مسئولة، ترعى كل من حولها، وتحاول أن تكون مصدر حب واستقرار لأسرتها، تسأل عن أصدقائها في أزماتهم، ولا تتعامل كنجمة، بل كإنسانة حقيقية".

وأوضحت الحديدي أن كثيرين يرون فقط "الوجه الجميل، والصوت الحلو، والفستان الراقي"، لكن لا يعرفون أن خلف هذا هناك معاناة وصراع مع الألم والمرض، قائلة: "تغني وهي موجوعة، وتغني وفي يدها كانيولا، وده حصل بالفعل في حفلتها الأخيرة بالمتحف الكبير، رغم أنها كانت متألمة جدًا، لكنها احترمت جمهورها وتعاقداتها، وغنت بكل روعة كعادتها، ثم في اليوم التالي سافرت إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات".

واختتمت : “بكرة أنغام هتجري جراحة هامة، دي مش أول أزمة صحية، يمكن تكون أصعبها، لكني متأكدة إنها هتعدي بدعاء الناس اللي بيحبوها. حبيبتي أنغام إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لنا في أبهى صورة، لأننا نحبك وبندعيلك”.

لميس الحديدي أنغام تطورات الحالة الصحية موهبة فريدة أنغام مش مجرد مطربة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

الإيجار القديم - أرشيفية

بخلاف انتهاء المدة.. إخلاء وحدات الإيجار القديم بهذه الحالات رسميا

ترشيحاتنا

البنكرياس

للوقاية من المخاطر.. اكتشف أعراض مرض سرطان البنكرياس

انغام

مفاجأة في حالتها .. اعرف سبب مرض أنغام وسر الإصابة به

تقصف الأظافر

دايما بتتكسر.. تعرفي على أسباب تقصف الأظافر عند النساء

بالصور

مش بس علاج البطن .. فوائد لا تعرفها عن اليانسون

اليانسون
اليانسون
اليانسون

السترتش ماركس..هل يمكنك التخلص منها؟

السترتش ماركس
السترتش ماركس
السترتش ماركس

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مثيرة

بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة
بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة
بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة

طريقة عمل الجلاش بالسجق

طريقة عملالجلاش بالسجق
طريقة عملالجلاش بالسجق
طريقة عملالجلاش بالسجق

فيديو

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد