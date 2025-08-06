هتعمل العملية بكرة الصبح.. محمود سعد يكشف الحالة الصحية لـ أنغام

كشف الإعلامي محمود سعد تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام بعد استمرار إقامتها في المستشفى بألمانيا خلال الفترة الماضية.

وكتب محمود سعد عبر فيسبوك:" آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها.. الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس وهي بخير وهتعمل العملية دي بكرة الصبح.. فارجو أن انتم تدعولها ربنا يشفيها و يقومها بالسلامة".



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دعمت نقابة المهن التمثيلية عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك" الفنانة أنغام فى أزمتها الصحية.



‎وقال المنشور: يتقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بكل الأمنيات بالشفاء العاجل للنجمة الكبيرة أنغام وفي انتظار عودتها قريبا لجمهورها ومحبيها في مصر والوطن العربي.

تصدرت المطربة انغام محركات البحث جوجل بعد تردد أنباء عن إصابتها بمرض خبيث ليكشف بعدها الإعلامي محمود سعد التفاصيل الكاملة حول مرضها وخضوعها لعملية جراحية.