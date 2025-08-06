بحضور صُناعه.. محمد نور يحتفل بألبوم 'وريني "

رصدت عدسة صدي البلد صور للفنان محمد نور لحظة احتفاله بألبوم وريني في منطقة المهندسين



يذكر أن طرح البرومو والبوستر الخاص لأحدث ألبومات الفنان محمد نور بعنوان "وريني" وذلك استعدادا لطرحه خلال موسم صيف ٢٠٢٥.

ويتكون الألبوم من ٦ أغاني و يضم عدد من أهم الاغاني التي تعاون فيها محمد نور مع عدد كبير من اهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.



ألبوم "وريني" يضم "٦ أغاني" تعاون فيه مع أهم صناع الاغنية ومن انتاج محمد علام كيوب ميوزك ومن الشعراء الذين تعاون معهم مصطفى حدوته ومحمد مصطفي ملك وأيمن عز ومحمود عليم ومحمد السوكني والأمير عبد بن سعد بن عبد العزيز آل سعود.

ومن الملحنين محمد شحاته ومحمد النادي ومحمود انور وعمرو الشاذلي ومحمد قماح.

ومن الموزعين ايهاب كوليبيكس وجلال الحمداوي ومحمد شفيق وكريم أسامه وهشام البنا ومحمد قماح.