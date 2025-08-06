مفاجأة في حالتها .. اعرف سبب مرض أنغام وسر الإصابة به

تسبب مرض الفنانة أنغام في ظهور حالة كبيرة من القلق بين أصدقائها والجمهور.

وأصيبت ،مؤخرا، الفنانة أنغام بوعكة صحية شديدة بسبب وجود ورم صغير في البنكرياس ولكنها خضعت للفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة.

وكشف الموسيقار محمد على سليمان والد الفنان انغام تفاصيل حالتها الصحية وأكد استقرارها وتحسنها بعد إزالة ورم البنكرياس وان الأطباء تمكنوا من معرفة سبب الالم المستمر بعد الجراحة.

تحتاج فقط لفترة راحة ثم تعود لجمهورها.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أسباب الإصابة ب ورم البنكرياس ما يلي:

أسباب ورم البنكرياس

تدخين السجائر والسيجار واستخدام أشكال أخرى من التبغ.

السمنة وخاصة إذا كنت تحمل وزنا إضافيا حول خصرك.

داء السكري، وخاصةً داء السكري من النوع الثاني و قد يكون ظهور داء السكري فجأةً علامةً على الإصابة بسرطان البنكرياس.

التعرض لبعض المواد الكيميائية، مثل المبيدات الحشرية والبتروكيماويات.

التهاب البنكرياس المزمن، وهو التهاب دائم في البنكرياس.

التهاب البنكرياس المزمن الوراثي بسبب التغيرات الجينية (الطفرات) التي تنتقل من الوالد البيولوجي إلى الطفل.

المتلازمات الوراثية مع التغيرات (الطفرات) في الجينات، مثل جينات BRCA1 أو BRCA2 التي تنتقل من الوالد البيولوجي إلى الطفل.