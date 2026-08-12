عون يستقبل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L لبحث تطبيق اتفاق الإطار

استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون، رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L، الجنرال جوزف كليرفيلد في حضور السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى وعدد من معاوني الجنرال كليرفيلد.

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية؛ فقد تم البحث خلال اللقاء في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الأمريكية - الإسرائيلية في واشنطن، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها الجنرال كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.

وفي سياق آخر؛ أكد وزير الإعلام بول مرقص، عقب لقائه رئيس الجمهورية، أن قانون الإعلام الجديد مدماك أساسي في تطوير القطاع الإعلامي، وقد انتظرناه لسنوات طويلة، إلا أن إقراره يبقى إنجازاً منقوصاً في ظل تعديلات ضرورية يجب استكمالها.

وأشار إلى أن “الحريات العامة والإعلامية مصانة بالدستور، وعلى القانون أن يكرّس هذه الضمانات، وسأعمل على إنجاح التعديلات المطلوبة، فكل القوانين قابلة للتطوير والتعديل”.

وختم تصريحاته قائلاً: “بحثنا في مواصلة النهوض بتلفزيون لبنان، وناقشنا أوضاعه والخطوات اللازمة لمتابعة مسيرة تطويره”.