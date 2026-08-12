لوك جديد .. هدى الإتربي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة هدى الاتربي، صورًا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هدى الإتربي بلوك جديد بتسريحة شعر ولون مميز، مع ميك اب يبرز حمالها بألوان بنية.

وتعيش هدى حالة كبيرة من النشاط الفني حيث تنتظر عرض فيلمي "101 مطافي" و"بيج رامي" قريبا بالسينمات

قصة فيلم 101 مطافي

تدور أحداث الفيلم بشكل كوميدي حوّل بطولات وتضحيات رجال الإطفاء، والفيلم يعتمد على كوميديا الموقف النابعة من المفارقات التي يواجهها الفريق أثناء تلبية بلاغات قد تبدو غريبة أو طريفة في بعض الأحيان، مما يكسر حدة التوتر الدرامي ومن بطولة محمد عبد الرحمن وأوس أوس، هدى الإتربي، عبد الرحمن ظاظا، وآخرون، والعمل تأليف ضياء محمد، وإخراج محمد أمين، وإنتاج أحمد السبكي.

أبطال فيلم "بيج رامي"

ويضم فيلم "بيج رامي" مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين إلى جانب رامز جلال، ومنهم، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، نسرين أمين محمود حافظ، هدى الإتربي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم، إسماعيل فرغلي، وبسمة بوسيل، والعمل من إخراج محمود كريم وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر.