هدى الإتربي تتألق في الإطلالة الأولى بأسبوع الموضة في باريس

كشفت الفنانة هدى الاتربي عن الصور الأولى خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة بباريس بإطلالة مميزة للمصمم اللبناني العالمي طوني ورد .



وتألقت هدي الإتربي بإطلالة حالمة من وحي الطبيعية الخلابة، حيث أرتدت فستان طويل مجسم ينتمي لقصة الكورسية لتواكب أحدث صيحات موضة فساتين ربيع و صيف 2026, 2027، صمم الفستان من قماش فاخر باللون الفيروزي و حمل الفستان توقيع مصمم الأزياء العالمي طوني ورد والستايلست سارة كيروز.

ودائما ما تبزر هدي الإتربي اهتمامها بخطوط الموضة العالمية بحضورها الدائم في أسابيع الموضة و تألقها من أشهر دور الأزياء لتظل مثال تقتدي به صاحبات الذوق الراقي.

وتعيش هدى حالة كبيرة من النشاط الفني حيث تنتظر عرض فيلمي "١٠١ مطافي" و"بيج رامي" قريبا بالسينمات

قصة فيلم 101 مطافي

تدور أحداث الفيلم بشكل كوميدي حوّل بطولات وتضحيات رجال الإطفاء، والفيلم يعتمد على كوميديا الموقف النابعة من المفارقات التي يواجهها الفريق أثناء تلبية بلاغات قد تبدو غريبة أو طريفة في بعض الأحيان، مما يكسر حدة التوتر الدرامي ومن بطولة محمد عبد الرحمن وأوس أوس، هدى الإتربي، عبد الرحمن ظاظا، وآخرون، والعمل تأليف ضياء محمد، وإخراج محمد أمين، وإنتاج أحمد السبكي.

أبطال فيلم "بيج رامي"

ويضم فيلم "بيج رامي" مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين إلى جانب رامز جلال، ومنهم، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، نسرين أمين محمود حافظ، هدى الإتربي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم، إسماعيل فرغلي، وبسمة بوسيل، والعمل من إخراج محمود كريم وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر.

أحداث فيلم "بيج رامي"

تدور أحداث الفيلم حول وقوع رامز جلال في قصة حب، وسط مواقف كوميدية وصراعات طريفة تنشأ بينهما، ويستيقظ رامز جلال في إحدى الأيام، ويجد نفسه رجلا بعد أن كان طفل صغير.