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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ضبط 15 سيارة سرفيس خاصة مخالفة بأسوان

سيرفيس
سيرفيس
محمد عبد الفتاح

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على مواصلة تطبيق الغرامات المالية التدريجية على أى سيارة أجرة "سيرفيس" تعمل خارج خطوط السير المحددة لها، أو يتم ضبطها بالعمل مع الشركات والمشروعات الخاصة بالمخالفة للتراخيص الممنوحة، بما يسهم فى تحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويأتى ذلك فى ضوء النهج الجديد الجارى تطبيقه لإحكام السيطرة على منظومة النقل الداخلى .

غرامات تدريجية تصل إلى إلغاء الترخيص
وأكد المحافظ أن الغرامات تبدأ بقيمة 20 ألف جنيه فى المرة الأولى، وترتفع إلى 40 ألف جنيه فى المرة الثانية، بينما يتم فى المرة الثالثة إلغاء الترخيص وخط السير نهائياً مع طرح الرخصة فى المزاد العلنى، وذلك لضمان الإلتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة لعمل سيارات السرفيس.

ضبط 15 سيارة مخالفة وتطبيق الإجراءات القانونية
وفى هذا الإطار، نجحت جهود العاملين بإدارة المواقف بالمحافظة بقيادة محمد فتحى، بالتنسيق مع الجهات المختصة، فى ضبط 11 سيارة سيرفيس أسفل كوبرى ومحور دراو أثناء مخالفتها لخطوط السير المحددة، وقيامها بالعمل مع مشروع الطاقة الشمسية، فضلاً عن ضبط 4 سيارات من خارج المحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامة المالية المقررة بواقع 20 ألف جنيه لكل سيارة.

جهود مرورية

إجراءات حاسمة لتحقيق الإنضباط
وشدد المهندس عمرو لاشين على أن المحافظة لن تتهاون مع أى مخالفات تؤثر على انتظام منظومة النقل أو مستوى الخدمة، مؤكداً أن تكرار المخالفات سيواجه بعقوبات رادعة تصل إلى إلغاء خط السير نهائياً، بما يمنع إستغلال المواطنين ويحقق العدالة بين جميع السائقين.

طرح الخطوط الملغاة للسائقين الملتزمين
وأوضح المحافظ أن الإجراءات لا تقتصر على توقيع العقوبات فقط، بل تشمل أيضاً طرح أى خطوط يتم إلغاؤها لسائقين ملتزمين بالقوانين والتعليمات، بما يضمن إستمرار تقديم الخدمة بكفاءة، والحفاظ على حقوق المواطنين، ودعم السائقين الملتزمين.

تواصل محافظة أسوان تنفيذ خطتها لإحكام الرقابة على منظومة سيارات السرفيس، من خلال تطبيق الغرامات التدريجية، وضبط السيارات المخالفة، وإتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بحق غير الملتزمين، مع إعادة طرح الخطوط الملغاة للسائقين الملتزمين، بما يسهم فى تحقيق الإنضباط والإرتقاء بمنظومة النقل الداخلى وخدمة المواطنين.

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