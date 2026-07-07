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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى جولة ميدانية.. محافظ أسوان يشدد على الإلتزام بمستوى الانضباط بالسوق السياحي

جولة ميدانية
جولة ميدانية
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته التفقدية بطريق السادات والسوق السياحى ، وعدد من الأسواق الجانبية الملحقة به ، من بينها شارع المدارس وميدان المحطة ، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ، ومدى الإلتزام بالضوابط المنظمة لحركة المواطنين والأنشطة التجارية بما يحقق السيولة المرورية ويعزز الوجه الحضارى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

فى ظل جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الإنضباط بالشوارع ، والإرتقاء بالمظهر الحضارى .

الإلتزام بخطوط التنظيم
وخلال الجولة، وجه المحافظ أصحاب المحلات التجارية بضرورة الإلتزام بخطوط التنظيم المحددة ، وعدم التعدى على الأرصفة أو حرم الطريق، بما يسهم فى الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع ، وتوفير مساحات آمنة لعبور المواطنين ، مؤكداً على أن الإلتزام بالقواعد المنظمة يحقق المصلحة العامة ويعزز من جودة الخدمات داخل المناطق التجارية .

إشادة بالملتزمين وتطبيق القانون على المخالفين


وقدم المهندس عمرو لاشين الشكر لأصحاب المحلات التجارية الملتزمين بطريق السادات لحرصهم على الإلتزام بخطوط التنظيم ، وترك الحرم المخصص لعبور المشاة دون أى تعديات ، مشيداً بدورهم فى دعم جهود المحافظة للحفاظ على النظام العام والمظهر الحضارى .


وفى المقابل، شدد المحافظ على عدم السماح بوضع أى إشغالات أو معروضات على الأرصفة المخصصة للمشاة حفاظاً على السيولة والإنسيابية المطلوبة لحركة المواطنين ، موجهاً بغلق أحد المحلات التجارية لعدم إلتزامه بخط التنظيم المحدد ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله .

ضبط المخالفات المرورية
كما وجه محافظ أسوان إدارة المرور بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الدراجات النارية (الموتوسيكلات) لتواجدها بالمخالفة داخل السوق السياحى، لما تمثله من إعاقة لحركة المواطنين والزائرين ، والتأكيد على إستمرار الحملات المرورية لمنع أى مخالفات من شأنها الإخلال بالنظام داخل المناطق التجارية والسياحية .

تكثيف المتابعة الميدانية
وكلف المهندس عمرو لاشين مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتكثيف أعمال المرور الميدانى بصورة مستمرة بمختلف الشوارع والأسواق، لرصد أى إشغالات أو مخالفات والتعامل الفورى معها وفقاً للقانون، بالتوازى مع رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، بما يوفر بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمواطنين والزائرين .

الإستماع لمطالب المواطنين 
حرص المحافظ على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين الذين إلتقى بهم أثناء جولته الميدانية ، موجهاً المسئولين بالجهات المختلفة بوضع الحلول العاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

تواصل محافظة أسوان تنفيذ جولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الإنضباط بالشوارع والأسواق ، مع التطبيق الحاسم للقانون تجاه المخالفات، وتشجيع النماذج الملتزمة بما يسهم فى الحفاظ على المظهر الحضارى، وتحقيق السيولة المرورية ، والإرتقاء بجودة الخدمات ، وتوفير بيئة حضارية وآمنة لأهالى وزائرى زهرة الجنوب .

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