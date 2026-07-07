أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الثلاثاء 7-7-202

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 7-7-202 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 20 جنيها للكيلو.

- البطاطس 15 جنيها للكيلو.

- خيار بلدي 20 جنيها للكيلو.

- جزر 25 جنيها للكيلو.

- كوسة 30 جنيها للكيلو.

- باذنجان 15 جنيها للكيلو.

- باذنجان عروس أسود وأبيض سعره من 30 جنيها للكيلو.

- بصل أبيض 10 جنيهات للكيلو.

- بصل أحمر 15 جنيها للكيلو.

- شطة أومجى 30 جنيها.

- فلفل 40 جنيها للكيلو.

- ملوخية 20 جنيها للكيلو.

- ليمون 40 جنيهًا للكيلو.

- خس 10 جنيهات.

- بامية 80 جنيها للكيلو.

- بانجر 40 جنيها للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان

- بطيخ يتراوح سعره ما بين 15:20 جنيها للكيلو.

- مانجو 30 جنيها للكيلو.

- عنب 35 جنيها للكيلو.

- برقوق 40 جنيها للكيلو.

- موز 35 جنيها للكيلو.

- تفاح يتراوح سعره من 60 : 80 جنيها للكيلو.

- كانتلوب 20 جنيها للكيلو.

- خوخ 30 جنيها للكيلو.