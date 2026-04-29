22 يوماً قبل الكابوس.. هل تخسر إيران ثروة النفط للأبد؟
أصدقائي هاجموا الفيلم ومنتج طالبني برد العربون.. خيري بشارة يكشف أسرارا جديدة عن كابوريا
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال
عايزة تتجوز.. أخذ تعهد على عائلة فتاة حاولت الانتحار بحسن رعايتها
لبنان يشترط وقفا كاملا لإطلاق النار قبل أي مفاوضات مع إسرائيل
الأعلى للتخطيط الإسرائيلي يصدق على بناء 126 وحدة استيطانية في جنين بالضفة الغربية
وداعا للرجل اللطيف.. ترامب يهدد إيران مستخدما الذكاء الاصطناعي
إخماد حريق اندلع بشركة في الشيخ زايد.. وإجراء عمليات التبريد
ليلة لن تنسى.. ماذا قالت الصحافة العالمية عن ملحمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ؟
إسرائيل: فشل المفاوضات مع إيران يتبعه النظر في الخيار العسكري
2 مليار جنيه لكل شركة .. الحكومة تدعم القطاع السياحي
466 قرارا.. الوزراء يعتمد اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

سعاد عبدالله تستذكر حياة الفهد في حفل التأبين: رفيقة وصديقة العمر التي تحولت إلى رمز لا يُنسى

أوركيد سامي

في لحظة امتزجت فيها المشاعر بالحزن والوفاء، أطلت الفنانة الكويتية سعاد عبدالله في أول ظهور لها بعد رحيل النجمة الكبيرة حياة الفهد، لتشارك كلمات مؤثرة خلال حفل التأبين الذي أُقيم تكريمًا لمسيرة "سيدة الشاشة الخليجية" التي تركت إرثًا فنيًا خالدًا في وجدان الجمهور العربي.

الحفل، الذي نظّمه الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي بالتعاون مع رابطة الأدباء مساء الثلاثاء، شهد حضورًا واسعًا من نجوم الفن والثقافة، حيث خيّم الحزن على الأجواء، وتحوّل الحدث إلى مساحة لاستعادة الذكريات والحديث عن مسيرة استثنائية امتدت لعقود.

استهلت سعاد عبدالله حديثها بصعوبة الموقف، معبّرة عن رهبة الوقوف أمام الحضور في ظل هذا الفقد الكبير، قائلة إن الكلمات تخونها وهي تتحدث عن إنسانة شاركتها معظم تفاصيل حياتها. وأوضحت أنها كانت بعيدة عن الظهور مؤخرًا، وأن هذه المناسبة هي أول لقاء لها مع الجمهور بعد فترة من العزلة، ما زاد من ثقل اللحظة عليها.

وعادت بذاكرتها إلى البدايات، مشيرة إلى أن رحلتها الفنية بدأت عام 1963، ومنذ ذلك الحين جمعتها بحياة الفهد علاقة عميقة تجاوزت حدود الزمالة، حيث تقاسمتا معًا النجاح والتحديات، واللحظات الصعبة قبل الجميلة. وأكدت أن علاقتهما لم تخلُ من الاختلاف، لكنها ظلت قائمة على المحبة والاحترام المتبادل.

وتحدثت سعاد عن الجوانب المتعددة في شخصية الراحلة، مؤكدة أنها لم تكن مجرد ممثلة، بل فنانة شاملة امتلكت موهبة الكتابة والشعر، إلى جانب إحساسها العالي في الغناء، وهو ما جعلها حالة فنية متفردة يصعب تكرارها.

واختتمت كلمتها برسالة مؤثرة، شددت فيها على أن الفنان الحقيقي لا يغيب برحيله، بل يبقى حاضرًا من خلال أعماله التي تعيش في ذاكرة الناس، مؤكدة أن إرث حياة الفهد سيظل ممتدًا في كل بيت عربي، وفي قلوب محبيها عبر الأجيال.

