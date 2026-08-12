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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع موقف طلبات تقنين التعديات علي أراضي الدولة بمنشأة القناطر والصف

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة حرص المحافظة وأجهزتها المعنية على تيسير إجراءات تقنين أوضاع التعديات علي الأراضي أملاك الدولة وسرعة إنهاء طلبات المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم من خلال متابعة ملفاتهم والتواصل معهم لإخطارهم بالمستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدًا للتعاقد فور استيفاء كافة متطلبات التقنين.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الجيزة مع رؤساء مركزي ومدينتي منشأة القناطر والصف في إطار لقاءاته الدورية لمتابعة موقف طلبات التقنين وضمان الإسراع في وتيرة إنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجهها.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لسرعة فحص والبت في كافة الطلبات وإنهاء كل مرحلة من مراحل الإجراءات أولًا بأول دون تأخير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الطلبات غير الجادة.

كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال لجان المعاينة والتسعير بمختلف القطاعات، لتمكين المتقدمين الجادين من استيفاء ملفاتهم حال ثبوت الإشغال الفعلي، مع رفض الطلبات في حالات عدم الجدية أو ثبوت وجود إشغال وهمي، بما يحافظ على حقوق الدولة ويضمن التعامل مع الملفات وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وكلف المحافظ مسؤولي أجهزة التفتيش والمتابعة الميدانية وشبكات المرافق ببحث موقف عدد من الطلبات بنطاق مركزي ومدينتي الصف ومنشأة القناطر، ومتابعة أعمال اللجان، للتأكد من الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء كل مرحلة من مراحل الإجراءات دون تأخير.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والأستاذ محمد نور السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة الصف، وسلامة محمد، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، ومسؤولو الأجهزة والإدارات المعنية.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة تقنين أراضي

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