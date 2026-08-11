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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استماع محافظ الجيزة للأهالي | تسليم عقدي عمل لمواطنين من ذوي الهمم وتوجيهات بسرعة التعامل مع عقار مخالف

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اللقاء الأسبوعي المخصص لبحث شكاوى المواطنين وطلباتهم، وذلك في إطار حرص المحافظة على التفاعل المباشر مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاواهم، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى رضا المواطنين.

وفي مستهل اللقاء، سلّم محافظ الجيزة عقدي عمل لكل من السيد محمد أبو شامة عبد الحميد، من أبناء حي بولاق الدكرور، والسيد مصطفى رشوان موسى سالم من أبناء مركز ومدينة أوسيم من ذوي الهمم للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع مديرية العمل بالجيزة.

وأكد المحافظ أن توفير فرص العمل لذوي الهمم يأتي في إطار الحرص على تمكينهم ودمجهم في سوق العمل، والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى إحدى المواطنات المقيمة بشارع مستجد من شارع جمال عبد الناصر بمنطقة بشتيل البلد بمركز ومدينة أوسيم بشأن تضررها من أعمال بناء منزل مخالف، تسببت في حدوث تلفيات وأضرار بالعقار الخاص بها، تمثلت في ظهور شروخ وتصدعات وسقوط سور كامل بالعقار.

وعلى الفور، وجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العقار المخالف، وتنفيذ قرار الإخلاء الصادر للعقار لحين ترميم العقار مع إلزام مالكه بإحضار تقرير من جهة بحثية معتمدة للوقوف على الحالة الإنشائية للعقار تنفيذًا لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما ناقش المحافظ شكوى أحد المواطنين من قاطني شارع نور الإسلام بمدينة النجوم بمنطقة المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة بشأن غلق الشارع وإقامة جدار بعرضه، مما أدى إلى غلقه بالكامل، إلى جانب قيام أحد ملاك قطعة الأرض الواقعة بنهاية الشارع ببناء عقار على كامل مساحة الأرض وغلق الشارع نهائيًا.

ووجّه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة كرداسة بسرعة إزالة السور المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، والعمل على إعادة فتح الشارع أمام المواطنين، حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لعدم التعدي على حرم الطريق.

محافظ الجيزة بحث شكاوى المواطنين مديرية العمل بالجيز

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