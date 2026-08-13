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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

​حملة تموينية بمركز السادات تسفر عن ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

الحملة
الحملة

​أسفرت حملة تموينية مكثفة بمركز السادات عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك تنفيذاً لتعليمات الأستاذ أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين، وبإشراف مصطفى عمار، وكيل المديرية، لشدة الرقابة على الأسواق ومتابعة الحالة العامة بصفة مستمرة.

​وحررت الحملة محضر جنح ضد المخالفين بعد رصد عرض وبيع لحوم ودواجن ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية؛ حيث تم التحفظ على 83 كيلوجراماً من المضبوطات غير الصالحة للاستخدام الآدمي لحين اتخاذ القرار المناسب شأنها.

​وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة الوقائع المنسوبة إليهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإعمال الشؤون القانونية.

المنوفية محافظة المنوفية السادات حملة تموينية فراخ ولحوم فاسدة

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