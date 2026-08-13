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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 18 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المخابز والأسواق في إسنا بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شنّت إدارة تموين إسنا جنوب الأقصر حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة لمتابعة مدى الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات التموينية والتأكد من جودة وسلامة السلع المعروضة للمواطنين والحفاظ على الدعم ووصوله إلى مستحقيه.

جاءت الحملة في إطار التوجيهات الصادرة عن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور مساعد الوزير لشئون الرقابة ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة وعبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة تموين الأقصر بشأن تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومتابعة مدى التزام أصحاب الأنشطة التموينية بالقوانين والقرارات المنظمة

وقاد الحملة كل من أحمد طه إبراهيم مدير الإدارة والمنتصر بالله ممدوح مدير الرقابة التموينية بالإدارة وبمشاركة حسن محمد سليم ومحمد الهواري شاكر المفتشين بالإدارة.

وأسفرت أعمال المرور والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة عن تحرير 18 مخالفة تموينية متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وتضمنت المخالفات المحررة 5 محاضر لإدارة منشأة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر لبيع الخبز السياحي بأزيد من السعر المقرر

كما أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة للقرارات والقوانين التموينية المنظمة

وأكدت إدارة تموين إسنا استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والمحلات العامة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة والقوانين التموينية وضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بالأسعار أو الدعم

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين والتصدي للمخالفات التموينية بكل صورها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين

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