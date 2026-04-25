بعد غياب.. ساندرا بولوك تعود للسينما مع نيكول كيدمان في Practical Magic 2

تعود النجمة ساندرا بولوك إلي السينما والأضواء مرة أخري بعد غياب 4 سنوات من خلال الجزء الثاني من فيلم Practical Magic والمنتظر عرضه بدور العرض المصرية والعالمية خلال شهر سبتمبر القادم، وتعود فيه إلي التعاون مع فريق عمل الجزء الأول ومنهم النجمة نيكول كيدمان وستوكارد تشانينغ ودايان ويست، ليعيدوا الجمهور إلى عالم السحر بعد 28 عامًا من الفيلم الأصلي Practical Magic الذي عرض عام 1998.

بولوك وكيدمان

تعود بولوك وكيدمان لتجسيد دور الأختين الساحرتين سالي وجيليان أوينز، حيث تدور أحداث الجزء الجديد حول اضطراب حياتهما بعد وصول شخصية غامضة يؤديها لي بيس إلى بلدتهما الهادئة في نيو إنجلاند، حاملاً مهمة جديدة تقلب موازين الأمور، كما تعود كل من ستوكارد بدور العمة "فراني"، ودايان بدور العمة "جيت"، والجزء الجديد من تأليف أكيفا جولدسمان كاتب الجزء الأول وأنضمت إليه جورجيا بريتشيت، ومن إخراج سوزان بير وتشارك في الإنتاج كل من نيكول كيدمان وساندرا بولوك، وهو من إنتاج Warner Bros.، والتوزيع الداخلي لـ United Motion Picture.

الفيلم الأصلي Practical Magic، مأخوذ عن رواية عام 1995 للكاتبة Alice Hoffman، يتتبع قصة الشقيقتين جيليان وسالي وهما تحاولان كسر لعنة عائلية تمنع نساء العائلة من الوقوع في الحب، إذ تؤدي هذه اللعنة إلى موت الرجال الذين يقعن في حبهم.

يُعد هذا الفيلم أول عمل سينمائي تقوم ببطولته ساندرا بولوك منذ عام 2022 بعد مشاركتها في The Lost City ، Bullet Train.