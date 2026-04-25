إن بي سي: القواعد الأمريكية تضررت بالضربات الإيرانية بشكل أكبر من المعلن

كشفت قناة "إن بي سي" أن حجم الدمار الذي ألحقته الضربات الإيرانية بالقواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج أكبر بكثير مما يتم التصريح به للرأي العام.





و تعرضت المعدات والمنشآت الأمريكية في المنطقة تعرضت لأضرار واسعة النطاق، ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة إصلاحها المليارات، بحسب RT.





وأظهرت التقارير أن الضربات الإيرانية تسببت في أضرار بقيمة 800 مليون دولار خلال الأسبوعين الأولين من الحرب.





ووفقًا لتقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) وتحليل أجرته "بي بي سي"، نتج جزء كبير من هذه الأضرار عن الضربات الإيرانية الانتقامية في الأسبوع الأول من بدء الحرب.





وقال مارك كانسيان كبير مستشاري (CSIS) المشارك في إعداد دراسة المركز: "لم يتم الإبلاغ بشكل كافٍ عن حجم الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية في المنطقة. على الرغم من أن حجمها يبدو كبيرا، إلا أن القيمة الإجمالية للأضرار لن تعرف إلا بعد توفر المزيد من المعلومات".