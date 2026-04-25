سوريا تبدأ محاكمة بشار الأسد ورموز نظامه في محاكمة علنية غدا

سيشهد القصر العدلي في دمشق، غداً الأحد، أول جلسة محاكمة علنية لعدد من رموز النظام السوري السابق، في خطوة تُعدّ غير مسبوقة منذ التحولات السياسية الأخيرة في البلاد، بحسب التلفزيون العربي.

و ستشمل الجلسة محاكمة كل من بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد غيابياً، فيما سيُحاكم عاطف نجيب حضورياً أمام القضاء.





وأفاد مصدر في وزارة العدل “تبدأ الأحد أولى جلسات محاكمة رموز النظام السوري السابق”، حيث تعقد “أوّل جلسة لمحاكمة عاطف نجيب” الذي أوقف في يناير 2025.





و يعتبر عاطف نجيب قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولى سابقا رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويعتبر المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة هناك.





وأوضح المصدر أن محاكمة نجيب “سوف تليها تباعا محاكمة وسيم الاسد” وهو أيضا أحد أقرباء الرئيس المخلوع “وطيارين شاركوا بقصف المدن والبلدات السورية” خلال النزاع، بالإضافة إلى أمجد يوسف الذي أوقفته السلطات الجمعة، وهو المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة في حيّ التضامن في دمشق عام 2013 راح ضحيتها عشرات الأشخاص.





وتعلن الإدارة الجديدة التي وصلت إلى السلطة في ديسمبر 2024، بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم ضد السوريين خلال سنوات النزاع.