نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه
إيقافات.. عقوبات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في دوري nile
نهاية دموية بالغابة.. قطيع أفيال يفتك بمليونير أمريكي خلال رحلة صيد في الجابون
ماراثون خطوات على طيف التوحد يختتم فعالياته بنادي المعادي
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتقدم على كريستال بالاس بثنائية بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
الأورمان تطلق 24 معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان
اشترت عربيات ودهب وشقق.. تفاصيل استيلاء موظفة حسابات على 17 مليون جنيه من عضو بالنواب
تحذير دولي من التصعيد الإيراني.. تهديد التجارة العالمية يفتح باب العقوبات المشددة
طلب إحاطة بشأن الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في الجيزة وتجاوز المدة المعلنة
وصلت لـ 11 ضعفًا.. تليجراف: حرب إيران تضغط على إمدادات أدوية السرطان في بريطانيا وترفع أسعارها
رحلة بحرية للوزيرة منال عوض لمتابعة سير العمل بمحميات جنوب سيناء .. صور
دون إبداء أسباب .. أكسيوس: ويتكوف وكوشنر لم يتوجها إلى باكستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتكاسة صحية خطيرة .. عودة الإيدز للانتشار في زامبيا بعد تقليص الدعم الأمريكي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

 كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن دولة زامبيا تشهد ارتفاعا حادا ومفاجئا في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، في تحول ينذر بانتكاسة صحية خطيرة، وذلك بعد عام واحد فقط من خفض الولايات المتحدة مساعداتها لبرامج العلاج والوقاية التي كانت تُعد ركيزة أساسية في مواجهة الوباء.


في بلدة مبونغوي شمال البلاد، تكشف الأرقام حجم الأزمة؛ فبعد أن كانت الحالات تسجل بمعدل حالة أو حالتين شهريًا، قفز العدد إلى 28 حالة في يناير، و28 أخرى في فبراير، ثم 7 حالات إضافية في مارس، هذا الارتفاع السريع يعكس تراجعا واضحا في فعالية النظام الصحي الذي كان يومًا ما نموذجًا ناجحًا في مكافحة المرض.


داخل أحد الأجنحة الطبية، كان نصف المرضى تقريبا يعانون من الإيدز في مراحله المتقدمة، في مشهد يعكس عودة المرض بقوة، من بينهم شاب في الثلاثينيات من عمره، بدا في حالة صحية متدهورة، يعاني من الحمى والهزال الشديد، وغير قادر على التعرف على أفراد أسرته.


كما توفي رجل يبلغ 37 عاما بعد أيام قليلة من دخوله المستشفى، حيث كشفت الأشعة عن تدهور حاد في الرئتين نتيجة الإصابة بمرض السل، وهو من المضاعفات الشائعة لمرضى الإيدز غير المعالج.


وكانت برامج الدعم الأمريكية، وعلى رأسها خطة الرئيس دونالد ترامب الطارئة للإغاثة من الإيدز، قد ساهمت لعقود في إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح داخل زامبيا، من خلال توفير العلاج والوقاية، إلا أن التعديلات التي أُدخلت مؤخرًا أدت إلى تقليص هذا الدعم بشكل كبير، ما تسبب في إلغاء برامج وقائية حيوية كانت تستهدف الحد من انتشار الفيروس وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.


في مواجهة هذا الوضع، أعلنت الحكومة الزامبية حالة الطوارئ في محاولة للحفاظ على توفير الأدوية الأساسية، إلا أن النظام الصحي يعمل الآن بإمكانات محدودة، وسط مخاوف من فقدان الدعم الخارجي بالكامل خلال الفترة المقبلة.


وتزداد الضغوط مع تحديد إدارة الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب مهلة نهائية لزامبيا حتى نهاية أبريل للموافقة على اتفاق تمويلي جديد، يتضمن شروطًا تتعلق بإتاحة وصول أوسع للولايات المتحدة إلى الموارد المعدنية في البلاد.


ويحذر خبراء من أن استمرار هذا التراجع في الدعم قد يؤدي إلى انهيار الجهود التي استمرت سنوات في مكافحة الإيدز، ما قد يعيد البلاد إلى نقطة الصفر في مواجهة أحد أخطر الأوبئة في العالم.

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

منة شلبي

رسالة مؤثرة.. منة شلبي تحي ذكري ميلاد والدها

الفنان اسماعيل فرغلي

إسماعيل فرغلي: شخصيتي في مسلسل أب ولكن قريبة لقلبي .. خاص

قصي خولي وسارية السواس يشعلان السوشيال ميديا برقصة "وجه القمر".. هل يجمعهما عمل فني قريب

قصي خولي وسارية السواس يشعلان السوشيال ميديا برقصة وجه القمر

بالصور

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد