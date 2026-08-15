القوات الجوية الروسية تدمر 598 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أفادت القوات الجوية الروسية باعتراض وتدمر 598 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية ، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

كما واصلت القوات الروسية قصف الموانئ والسفن والبنية التحتية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق ماذكرت قوات الدفاع الروسية.

استهدفت القوات الجوية ميناء يوجني حيث مستودع للوقود ومواد التشحيم.

و في ميناء أوديسا، استهدفت زورق دورية يُستخدم لمرافقة السفن البحرية التي تحمل شحنات عسكرية، ومستودع للمعدات العسكرية.

كما جرى استهداف البنية التحتية لميناء إزمايل الذي يستخدم لتخزين وتحميل ونقل الشحنات العسكرية والوقود لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.

ولا تزال الحرب مستمرة بين الجانبين منذ عام 2022، دون أي انفراجة تلوح في الأفق السياسي حتى الآن وسط تمسك كل طرف بمكاسبه، وحقوقه التي وقعت على الأرض بفضل المعارك، التي راح خلال عشرات الآلاف.