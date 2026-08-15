عراقجي: المحادثات مع عُمان فنية ومنفصلة عن المفاوضات مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات مع سلطنة عُمان مستمرة وتهدف إلى تحديد ممرات السفن في مضيق هرمز، ولا علاقة لها بمفاوضات وقف إطلاق النار مع واشنطن.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إسنا) عن عراقجي قوله: المحادثات مع عُمان مستمرة، لكن هذه محادثات منفصلة تمامًا وتركز على تحديد الممرات البحرية للسفن عبر الممر المائي الاستراتيجي. المناقشات منفصلة عن مفاوضات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "مناقشة فنية تتعلق بتحديد الممرات البحرية لحركة السفن في مضيق هرمز".

وقال: "هذا عمل فني يجري بين خبراء من البلدين، والقوات المسلحة تشارك فيه أيضا. على كل الأحوال، هم أصحاب الرأي الرئيسيون في هذه المسألة".