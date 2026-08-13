القومي للمرأة يهنئ مها صالح بمناسبة تعيينها مساعدًا لوزير الصناعة للسياسات الصناعية

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى مها صالح، بمناسبة صدور قرار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتعيينها مساعدًا للوزير للسياسات الصناعية.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن هذا القرار يعكس الثقة في الكفاءات النسائية المصرية، وقدرتها على تولي المناصب القيادية والمساهمة بفاعلية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها وكفاءتها في مختلف مواقع العمل والمسؤولية، وأصبحت شريكًا أساسيًا في مسيرة بناء الوطن وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، معربةً عن امنيتها للأستاذة مها صالح على مواصلة مسيرة العطاء والتميز، والإسهام بفاعلية في دعم جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.