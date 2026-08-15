بعد تناول وجبة كبسة.. شفاء 9 حالات تسمم وخروجهم من المستشفى بسوهاج

تماثلت 9 حالات للشفاء عقب إصابتهم بتسمم غذائي، وغادروا مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة؛ إثر تعرضهم لوعكة صحية عقب تناول وجبة كبسة داخل أحد المنازل بقرية الخيام التابعة لمركز دار السلام.

وجبة كبسة تصيب 9 أشخاص بتسمم غذائي

كان مستشفى دار السلام المركزي قد استقبل، 9 حالات تسمم عقب ظهور أعراض مرضية عليهم بعد تناول وجبة كبسة، حيث تم التعامل معهم طبيًا وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وضمت الحالات:" ندى. أ. م. ع، تبلغ من العمر عامين، ويسر. أ. م. ع، 8 سنوات، وإسلام. أ. م، 12 عامًا، ووعد. أ. م. ع، 9 سنوات، وكيان. م. ع. ص، 4 سنوات، ومنار. أ. ص. م، 21 عامًا، وولاء. إ. م. م، 12 عامًا، وأمل. إ. م. م، 14 عامًا، وهاني. ع. و. ص، 38 عامًا، وجميعهم من قرية الخيام".

وأوضحت البيانات الطبية الأولية أن الحالات وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من آلام بالبطن، حيث تم استقبالها بقسم الاستقبال والطوارئ، وتقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، مع وضعهم تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم.

وبعد خضوع الحالات للرعاية الطبية ومتابعة حالتهم الصحية، تحسنت حالتهم بشكل ملحوظ، وتماثلوا للشفاء، وغادروا المستشفى عقب الاطمئنان عليهم، دون الإبلاغ عن وجود مضاعفات صحية خطيرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية إخطارًا بوصول عدد من الأشخاص، بينهم أطفال، إلى مستشفى دار السلام المركزي عقب شعورهم بآلام بالبطن بعد تناول وجبة كبسة داخل أحد المنازل بقرية الخيام.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة، فيما تتابع الجهات المختصة ملابسات تعرض الحالات للأعراض، للوقوف على سببها، والتأكد من سلامة الأغذية التي جرى تناولها.