تضامن الشرقية تسلم 2068 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظة الشرقية تسليم (٢٠٦٨) بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها القانون بما يسهم في تحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم.

ومن جانبه أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بالشرقية أنه تم توزيع ٢٠٦٨ بطاقة خدمات متكاملة دفعة ٣٥ علي جميع الأدارات الأجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر أغسطس وذلك للأشخاص المستحقين عقب توقيع الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو الحاصلين بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن الوزارة أتاحت خدمة الإستعلام عن أماكن إستلام بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الرسمي للوزارة والخط الساخن رقم ١٥٠٤٤ والإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية.

وأشار وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بالشرقية إلى أن شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي بأحد مستشفيات وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو مستشفيات القوات المسلحة والشرطة وإجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الأجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.