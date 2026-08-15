الداخلية تكشف حقيقة التحرش بفتاتين خلال حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت الزعم بتعرض فتاتين للتحرش بإحدى الحفلات بالساحل الشمالى بمطروح.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ ١٥ الجارى تبلغ لقسم شرطة العلمين من (طالبة جامعية ، وشقيقتها - مقيمتان بنطاق محافظة الجيزة) بتضررهما من تداول أخبار ومقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت الزعم بتعرضهما للتحرش خلال تواجدهما بحفلة بإحدى القرى السياحية بدائرة القسم " على خلاف الحقيقة" بصورة مسيئة لهما ، وأن ما حدث كان نتيجة للتزاحم الشديد للمشاركين بالحفل ، ولم يتهما أحد بالتحرش بهما .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.