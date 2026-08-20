إلهام شاهين تبهر متابعيها بإطلالتها على البحر.. شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها على البحر بالساحل الشمالي.

إطلالة إلهام شاهين

لفتت إلهام شاهين الأنظار في الصور بإطلالة صيفية، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا يحمل نقوشات وألوانا متناسقة مع الأجواء الصيفية المبهجة.

وانتعلت إلهام شاهين حذاءً أحمر مسطحا، وأكملت إطلالتها بقبعة خوص كبيرة مع نظارة شمس متناسقة مع وجهها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، فقد بدت إلهام شاهين بتسريحة شعر بسيطة للغاية، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل و اعتمدت على جمالها الطبيعي.