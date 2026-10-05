سيراميكا كليوباترا يستعد لضربة البداية في كأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لخوض أولى مبارياته في النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر، وسط طموحات بتحقيق بداية قوية في البطولة.

ويواجه سيراميكا كليوباترا نظيره المصري البورسعيدي، غدًا الأربعاء 7 أكتوبر، في تمام الساعة 8 مساءً، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الرابعة إلى جانب بتروجت وغزل المحلة وأبو قير للأسمدة، حيث يسعى سيراميكا بقيادة علي ماهر إلى المنافسة بقوة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وكان النادي قد نشر عبر حساباته الرسمية رسالة استعداد للمباراة: «نستعد لضربة البداية في كأس عاصمة مصر»، مع استمرار التحضيرات للمواجهة المرتقبة.