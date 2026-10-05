أحمد عادل عبدالمنعم: المهدي سليمان كان يستحق حراسة مرمى مصر أمام جنوب إفريقيا

أشاد أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الأهلي السابق، بالمستوى الذي يقدمه المهدي سليمان، حارس مرمى منتخب مصر، مؤكدًا أنه يُعد من أفضل حراس الدوري المصري في الوقت الحالي، ويستحق الحصول على فرصة مع الفراعنة.

وقال عبدالمنعم، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن المهدي سليمان كان يستحق المشاركة أساسيًا في مباراة منتخب مصر الودية أمام جنوب إفريقيا، التي أقيمت اليوم، مشيرًا إلى أن مستواه الحالي يؤهله لحماية عرين المنتخب.

وأوضح حارس الأهلي السابق أن منح المهدي فرصة المشاركة كان سيمنحه المزيد من الثقة، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه خلال الفترة الأخيرة.