5 مصابين ولاوفيات.. محافظ كفر الشيخ يتفقد حادث انهيار عقار| صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، حادث انهيار عقار مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية بمدينة بيلا.

ووجّه المحافظ بتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع استمرار أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود أي أشخاص أسفل الركام.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أشرف النويشي، ‏مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والمهندسة رشا طيبة، رئيس مركز ومدينة بيلا، لمتابعة أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض ميدانيًا والتنسيق بين الأجهزة المشاركة.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة كفرالشيخ قد تلقى، مساء اليوم، بلاغًا بانهيار العقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية وقوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث.

تشير المعلومات الأولية إلى إصابة 5 أشخاص، جرى التعامل معهم من قِبل فرق الإسعاف وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ونقل الحالات التي تستدعي ذلك إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وتواصل قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ أعمال رفع الأنقاض وتمشيط موقع العقار، بالتزامن مع فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث لتأمين المنطقة وتيسير عمل فرق الإنقاذ.

فيما يتابع المحافظ ميدانيًا جهود التعامل مع تداعيات الحادث والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية، والتأكد من سرعة تقديم الدعم والرعاية للمصابين.

وأكدت محافظة كفرالشيخ أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة، وأن أعمال رفع الأنقاض والتعامل مع الموقف لا تزال مستمرة، وسيتم موافاة المواطنين بكافة المستجدات تباعًا من خلال البيانات الرسمية للمحافظة.