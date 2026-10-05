لميس الحديدي: علموا الأجيال الجديدة أن مصر استعادت قوتها وانتصرنا في 1973

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن غدًا 6 أكتوبر يوافق الذكرى الـ53 لحرب أكتوبر المجيدة، واصفة هذه الذكرى بأنها عزيزة على المصريين جميعًا، وأن النصر الذي تحقق خلالها سيبقى خالدًا في ذاكرة الأمة والشعب.

ودعت كل أب وأم، وكل مدرس ومدرسة، إلى تعريف الأجيال الجديدة التي ربما لا تعرف الكثير عن 6 أكتوبر، بحقيقة أن مصر تعرضت للهزيمة والانكسار في عام 1967، ثم استعادت قوتها وحققت النصر في عام 1973.

وأكدت ضرورة أن يتعلم الأبناء أن الجندي المصري قادر على حماية أرضه، وأنه استطاع بأقل الإمكانات عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف الحصين، وكسر غطرسة الجيش الإسرائيلي الذي كان يعتقد أنه لا يُهزم.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ على الأجيال الجديدة أن تعرف أن دماء سالت على أرض سيناء من أجل استعادتها، وأن مصر لا تترك شبرًا واحدًا من أرضها محتلًا، مشددة على أن «النكسة الحقيقية تأتي من الداخل، من داخل الناس»، وأن النصر وتخطي التحديات، مهما كان شكلها، هو إرادة، وإرادة شعب قبل أن تكون إرادة أي طرف آخر.

وشددت على ضرورة تعليم الأبناء معنى الوطن ومعنى الأرض، معتبرة أن هذه المعاني غالية وقد لا تعرفها أجيال كثيرة، لأن «الأرض والوطن هي دي كل المعاني».

ووجهت لميس الحديدي التحية إلى روح الرئيس الراحل أنور السادات، واصفة إياه بالقائد والزعيم الذي انتصر واستعاد الأرض بعد ذلك بالمفاوضات، كما وجهت التحية إلى جميع الشهداء الذين ضحوا من أجل مصر، مشيرة إلى أن حرب 1973 كانت ربما آخر معركة هُزمت فيها إسرائيل، وأنها بقيت «علامة سوداء في التاريخ الإسرائيلي»، تحاول إسرائيل حتى اليوم، من خلال كتاباتها وصحفها وتصريحاتها والاستفزاز، محوها بالأكاذيب والتلفيقات.

وأكدت أن الأجيال الجديدة يجب أن تتعلم معنى الوطن، مشيرة إلى أن الواقع المحيط بمصر حاليًا مختلف، وأن الجميع يرى طبيعة الإقليم وما يمر به، لكنها شددت على أن مصر بجيشها وشعبها وقيادتها تبقى قوية وعصية، وحتى في ظل أزماتها الاقتصادية «لا يقترب منها أحد ولا يجرؤ أن يقترب منها أحد».

وأوضحت أن الحفاظ على هذه القوة مسؤولية لا تقع على عاتق القوات المسلحة وحدها، مؤكدة ثقتها اللامحدودة في القوات المسلحة وقدرتها وصمودها وعصيانها لأي تدخل، لكن مسؤولية الحفاظ على الوطن تقع أيضًا على الشعب الذي يدرك معنى الوطن ويحافظ على الأرض والدولة.

واختتمت لميس الحديدي حديثها بتوجيه التهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى النصر، قائلة إنها كانت تتمنى أن يكون 6 أكتوبر إجازة حتى تتاح الفرصة للناس للتعلم، وحتى يتعلم جميع الأطفال في المدارس معنى 6 أكتوبر، مؤكدة أن «6 أكتوبر هو عيد النصر، عيد مصر»، ومختتمة رسالتها بالدعوة إلى تعليم الأبناء معنى الوطن.